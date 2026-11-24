В Кабардино-Балкарии с марта 2027 года ограничат продажу вейпов

Продажу вейпов ограничат в Кабардино-Балкарии с марта 2027 года В Кабардино-Балкарии с марта 2027 года ограничат продажу вейпов

Москва24 ноя Вести.Ограничение на продажу вейпов и жидкости для них введут в Кабардино-Балкарии (КБР), передает ТАСС со ссылкой на решение, принятое депутатами регионального парламента

Отмечается, что закон был принят единогласно. Он вступит в силу с 1 марта следующего года и будет действовать до 1 марта 2032-го.

Предусматривается установление запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также ограничение мест розничной продажи табачной и никотин содержащей продукции говорится в сообщении

Кроме того, в документе предлагается ввести административную ответственность за нарушение этих ограничений и запрета, рассказал председатель комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству Марат Калмыков.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов утвердили более чем в 30 регионах России.