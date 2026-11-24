Москва24 нояВести.Ограничение на продажу вейпов и жидкости для них введут в Кабардино-Балкарии (КБР), передает ТАСС со ссылкой на решение, принятое депутатами регионального парламента
Отмечается, что закон был принят единогласно. Он вступит в силу с 1 марта следующего года и будет действовать до 1 марта 2032-го.
Предусматривается установление запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также ограничение мест розничной продажи табачной и никотин содержащей продукцииговорится в сообщении
Кроме того, в документе предлагается ввести административную ответственность за нарушение этих ограничений и запрета, рассказал председатель комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству Марат Калмыков.
Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов утвердили более чем в 30 регионах России.