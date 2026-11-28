Москва28 ноя Вести.Более половины регионов России решили ограничить продажу вейпов, запрет приняли в 52 субъектах, еще в ряде других - региональные власти объявили о подготовке таких мер, передает ТАСС.

В части субъектов РФ такие законопроекты одобрили накануне. В частности, в Луганской Народной Республике, Краснодарском крае, Крыму, Липецкой, Волгоградской, Омской, Тульской областях. 27 ноября идею поддержали и на Камчатке говорится в сообщении

В большинстве регионов ограничения планируют ввести с 1 марта 2027 года на 5 лет. В Хакасии закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года. Одним из первых меру принял Пермский край. Там ограничения уже действуют с 1 марта 2026 года.

Отмечается, что региональные власти получили право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Ранее врач рассказал, что лекций недостаточно для того, чтобы сократить число курящих школьников. По его словам, необходимо сделать так, чтобы у подростков не было возможностей приобретать вейпы.