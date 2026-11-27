Москва27 ноя Вести.В рамках цикла занятий "Разговоры о важном" врачи объясняют подросткам, к каким последствиям ведет использование вейпов. Однако лекций недостаточно для того, чтобы сократить число школьников, курящих электронные сигареты. Необходимо сделать так, чтобы у подростков не было возможностей приобретать вейпы. Такую мысль высказал в беседе с ИС "Вести" профессор кафедры детских болезней им. Н.Ф. Филатова Сеченовского университета, д.м.н., член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский.

Если говорить о том, что поможет: во-первых, убрать огромное количество вкусов… это должно быть законодательно. Второе - увеличить стоимость так, чтобы не хватало своих карманных денег на покупку этих жидкостей, этих девайсов. Ну и в принципе, конечно, тут еще должна быть работа, которая в Советском Союзе называлась "социальная гигиена". Это работа и с семьей, и с личным примером, и со школой. Это очень большой пласт работы, про который надо говорить и объяснять сказал Бережанский

Врач также указал, что с россиянами "полумеры не работают". Так что, приведенных мер может оказаться недостаточно.

"Полный запрет [нужно вводить]… Уже 29 стран полностью у себя запретили употребление, обращение вейпов обратил внимание специалист

В России постепенно ужесточаются меры в отношении оборота электронных никотинных систем (вейпов) и жидкостей для них. Это необходимо для сохранения безопасной среды для российской молодежи, заявил председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Владислав Головин.

В настоящее время более 30 регионов ввели пятилетний запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года в соответствии с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным законом. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб выступил за введение такого запрета на федеральном уровне.