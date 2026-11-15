Депутат Алтухов рассказал о серьезной вейп-зависимости у подростков Депутат Алтухов: у подрастающего поколения - серьезная зависимость от вейпов

Москва15 ноя Вести.Ежедневно электронными сигаретами пользуются почти 70% подростков, что говорит о серьезной зависимости подрастающего поколения от вейпов. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

За 2023 и 2024 годы было опрошено более 13 тыс. подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Вдумайтесь: 27% мальчиков и 23% девочек курят вейпы и порядка 68-70% из них курят ежедневно. О чем это говорит? Это действительно серьезная зависимость для нашего подрастающего поколения обратил внимание Алтухов

Главная опасность "пневмонии вейперов" заключается в том, что чистый никотин в жиже для вейпа повышает зависимость, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В России приняли закон о раскрытии состава вейпов.