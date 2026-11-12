В России приняли закон о раскрытии состава вейпов Володин: Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов

Москва12 ноя Вести.Госдума приняла закон, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных и других никотиносодержащих изделий раскрывать информацию о составе продукции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Теперь предприниматели, производящие и реализующие веййпы, табачные изделия и другую никотинсодержащую продукцию, обязаны раскрывать сведения об ингредиентах , которые входят в их состав... Решение принято единогласно говорится в публикации

По его словам, теперь запрещено относить к коммерческой тайне данные о наличии компонентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие и имеют канцерогенные и мутагенные свойства либо приобретающие их в результате нагревания.