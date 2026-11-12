Москва12 нояВести.Госдума приняла закон, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных и других никотиносодержащих изделий раскрывать информацию о составе продукции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.
Теперь предприниматели, производящие и реализующие веййпы, табачные изделия и другую никотинсодержащую продукцию, обязаны раскрывать сведения об ингредиентах , которые входят в их состав... Решение принято единогласноговорится в публикации
По его словам, теперь запрещено относить к коммерческой тайне данные о наличии компонентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие и имеют канцерогенные и мутагенные свойства либо приобретающие их в результате нагревания.