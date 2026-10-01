Москва1 окт Вести.Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий производителей раскрывать сведения об ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции. Речь идет о компонентах, которые способны усиливать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм. Это следует из сообщения на сайте ГД РФ.

Документ вносит изменения в закон "О коммерческой тайне". В настоящее время данные о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции могут быть отнесены к коммерческой тайне, включая сведения, предоставляемые производителями уполномоченным органам. Как следствие, значительная часть этой информации остается закрытой для широкой публики.

Законопроект предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, обладают канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами либо приобретают такие свойства при нагревании или тлении.

Еще один закон, которым вводится обязательное лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции, вступает в силу 1 октября. Лицензия необходима для закупки такой продукции, ее хранения и перевозки, розничной и развозной торговли. Запрет на работу без лицензии вступит в силу 1 марта 2027 года.