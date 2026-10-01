Закупка и продажа табака и никотина с 1 октября лицензируется в РФ

В России с 1 октября вводится лицензирование торговли сигаретами Закупка и продажа табака и никотина с 1 октября лицензируется в РФ

Москва1 окт Вести.Закон, которым вводится обязательное лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции, вступает в силу 1 октября, сообщило РИА Новости.

Так, получать лицензию теперь необходимо для закупки табака, табачной и никотинсодержащей продукции, ее хранения и перевозки, розничной и развозной торговли. При этом поставщикам и продавцам дается время на оформление документации: запрет на работу без лицензии вступит в силу 1 марта 2027 года.

Срок действия таких лицензий не будет превышать пяти лет. Для получения разрешения на продажу табака предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины и отсутствие налоговой задолженности на сумму свыше 3 тысяч рублей.