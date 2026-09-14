Противогазы появятся в свободной продаже в России с марта будущего года

Россияне смогут свободно покупать противогазы с марта 2027 года Противогазы появятся в свободной продаже в России с марта будущего года

Москва14 сен Вести.В России с 1 марта 2027 года в свободной продаже появятся средства индивидуальной защиты органов дыхания, сообщает МЧС России в мессенджере MAX.

С 1 марта следующего года каждый сможет приобрести сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и камеры защитные детские отмечается в публикации

Противогазы исключены из запрещенного к свободной реализации перечня видов продукции – данная норма закреплена соответствующим указом президента РФ.

Как отметили в МЧС, в стране до этого не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке можно было приобрести низкокачественную или контрафактную продукцию, часть которой везли из-за рубежа. Теперь качество будет контролироваться.

Приобретая отечественную сертифицированную продукцию, гражданин может быть уверен в ее надежности и подлинности подчеркнули в ведомстве

Порядок сертификации определен правительством, требования к качеству – совместно Минобороны и МЧС РФ.