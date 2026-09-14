Москва14 сенВести.В России с 1 марта 2027 года в свободной продаже появятся средства индивидуальной защиты органов дыхания, сообщает МЧС России в мессенджере MAX.
С 1 марта следующего года каждый сможет приобрести сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и камеры защитные детскиеотмечается в публикации
Противогазы исключены из запрещенного к свободной реализации перечня видов продукции – данная норма закреплена соответствующим указом президента РФ.
Как отметили в МЧС, в стране до этого не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке можно было приобрести низкокачественную или контрафактную продукцию, часть которой везли из-за рубежа. Теперь качество будет контролироваться.
Приобретая отечественную сертифицированную продукцию, гражданин может быть уверен в ее надежности и подлинностиподчеркнули в ведомстве
Порядок сертификации определен правительством, требования к качеству – совместно Минобороны и МЧС РФ.