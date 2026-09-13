Москва13 сен Вести.Впервые с марта 2027 года в России будет введен ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Для каждой модели будет установлен показатель надежности, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.

По новому стандарту карбюраторы подразделяют на разные виды по параметрам, способам регулировки и принципу работы. На каждую модель изготовитель должен иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж, в котором содержится изображение карбюратора с различными техническими характеристиками и пояснениями к ним.

Кроме того, согласно ГОСТу, для каждой модели карбюратора должны быть установлены показатели надежности. Есть указания и по использованию.

Например, детали карбюраторов необходимо промывать топливом.ГОСТ распространяется только на карбюраторы двигателей автотранспорта. Он не касается двигателей машин для технических видов спорта, а также двигателей, работающих на газе, роторно-поршневых двигателей и моторов, изготовляемых по лицензиям.

Карбюратор – это часть двигателя, в которой бензин смешивается с воздухом для получения горючей смеси, которая затем попадает в мотор и при сгорании приводит машину в действие.