Стандарт на домашние батуты вступит в силу в РФ в 2027 году

В России появился новый ГОСТ на домашние батуты Стандарт на домашние батуты вступит в силу в РФ в 2027 году

Москва11 сен Вести.ГОСТ на домашние батуты вступит в силу в ноябре 2027 года, следует из документа Росстандарта.

Стандарт устанавливает требования к размеру, высоте рамы и максимальной массе пользователя, методы испытаний батутов для домашнего использования, их средств доступа и защитных сеток​​​.

Средние и большие батуты должны иметь защитную сетку, а использование поручней не допускается написали в стандарте

При этом стандарт не распространяется на гимнастические, плавучие надувные батуты, используемые для детских площадок, батуты с регулируемым наклоном; надувные; для фитнеса; батуты с дополнительным игровым оборудованием.