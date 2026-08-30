В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на булочки

С 1 сентября в России булочки будут печь по новому ГОСТу В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на булочки

Москва30 авг Вести.В России с 1 сентября 2026 года начнет действовать ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, который ранее утвердил Росстандарт, передает ТАСС.

Принятый около 40 лет назад документ уже не отвечал современным требованиям.

ГОСТ распространяется на сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной хлебопекарной муки высшего или первого сорта и другого сырья с содержанием по рецептуре сахара и/или масложировых продуктов 14% и более к массе муки следует из документа

ГОСТ описывает внешний вид, состояние мякиша, предписывает срок максимальной выдержки изделий на предприятии после выемки из печи, рекомендует срок годности.

Обязательное требование ГОСТа – рецептура, технология приготовления теста, варианты и нормы замены сырья.

ГОСТ носит добровольный характер.