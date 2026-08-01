ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен

Минпромторг: в России планируются обновить ГОСТ на сухарики ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен

Москва28 авг Вести.В России планируют обновить ГОСТ на сухарики, который действует уже 30 лет. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти отметил Абраменков

Текущий стандарт на сухарики утвержден еще в 1996 году. В документе прописаны требования по цвету, вкусу и запаху сухарных изделий.

По словам эксперта, сегмент сухариков на российском рынке активно развивался в начале 2000-х. Сейчас этот продукт также остается популярным. Россияне покупают сухарики для легкого перекуса в дороге, в офисе или на пикнике.