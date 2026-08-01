Москва28 авгВести.В России планируют обновить ГОСТ на сухарики, который действует уже 30 лет. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной властиотметил Абраменков
Текущий стандарт на сухарики утвержден еще в 1996 году. В документе прописаны требования по цвету, вкусу и запаху сухарных изделий.
По словам эксперта, сегмент сухариков на российском рынке активно развивался в начале 2000-х. Сейчас этот продукт также остается популярным. Россияне покупают сухарики для легкого перекуса в дороге, в офисе или на пикнике.