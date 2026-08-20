Установлены новые требования к качеству риса и его размеру по ГОСТ

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рис Установлены новые требования к качеству риса и его размеру по ГОСТ

Москва20 авг Вести.В России приняли новый ГОСТ на рис, который устанавливает требования к качеству и размеру рисовых зерен. Это следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.

Согласно стандарту, по размеру рис подразделяют на длиннозерный, среднезерный и короткозерный, он же круглозерный​​​. При этом соотношение длины к ширине длиннозерного риса не должно превышать 3,2 раза и более, среднезерного — от 2,3 до 3,1, а для круглозерного - 2,2 и менее говорится в сообщении

По виду выделяется 3 типа зерна: стекловидное, частично стекловидное и мучнистое зерно. При этом в каждой категории допускается не более 10% примеси зерен других типов. Также в рисе не должно быть гальки, комочков земли, шлака и руды.

В зависимости от качества зерна рис подразделяют на четыре класса: высший, первый, второй и третий. Высококачественный рис не должен содержать пожелтевшие зерна, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем хранении крупы.

При выборе риса покупателям рекомендуется обращать внимание на однородность зерен, они должны быть одного размера и без сколов. Также стоит изучить упаковку. Она должна быть целой и без повреждений. После открытия пакет нужно понюхать крупу. Если есть запах плесени, то продукт не пригоден для пищи.

ГОСТ вступает в силу с 1 января 2027 года.