Депутат Игошин: в РФ с 1 января 2027 года начнет работать новый ГОСТ на пиво

В России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво Депутат Игошин: в РФ с 1 января 2027 года начнет работать новый ГОСТ на пиво

Москва30 авг Вести.Новый ГОСТ на пиво, вступающий в силу с 1 января 2027 года, конкретизирует состав этого напитка. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин ("Единая Россия").

Уточняется, что обновленный стандарт позволит использовать для изготовления пива ржаные, гречишные, овсяные и просяные солоды.

С 1 января 2027 года начнет работать новый ГОСТ на пиво. Это важное решение, которое затрагивает интересы миллионов потребителей и всего пивоваренного рынка. ГОСТ четко определяет, какой продукт имеет право называться пивом. Доля солода должна быть не менее 80%, несоложеных ингредиентов - не больше 20%, из которых сахаросодержащих продуктов - не более 2%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение сказал депутат

По данным парламентария, в новом стандарте также будет расширена сырьевая база.

Теперь в легальное поле включены ржаной, гречишный, овсяный и просяной солоды. Это дает заводам возможность создавать новые сорта, уходить от однообразия и предлагать покупателям более широкий выбор сказал Игошин

Он отметил, что ГОСТ обяжет производителей маркировать продукцию как пивной напиток, если она не подходит по параметрам под стандарты пива.

Это исключает любые двусмысленности и защищает людей от недобросовестных манипуляций на этикетке … В итоге бизнес получает пространство для экспериментов, а потребитель - прозрачность и гарантию качества заявил парламентарий

Новый ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия" был утвержден приказом Росстандарта и придет на смену национальному стандарту на пиво, действующему с 2012 года.