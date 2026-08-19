В России приняли новый ГОСТ на сдобные булочки Стандарт на сдобные хлебобулочные изделия приняли в России

Москва19 авг Вести.Новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, регулирующий вкус и аромат плюшек, ватрушек, булочек и кренделей, приняли в РФ, сообщило РИА Новости.

Так, изделия должны быть без посторонних привкусов. Допустимо использовать ароматизаторы. Аромат должен соответствовать конкретному изделию без посторонних запахов. Мякиш таких продуктов должен быть пропеченный и не влажный на ощупь. При этом для изделий с начинкой допустим увлажненный слой основы написали в агентстве

Стандарт также регулирует вес готового изделия – оно должно быть не больше 1 кг, тип сырья для муки – выпечка должна производиться из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Такая продукция может вырабатываться с начинкой или без, подовыми или формовыми, замороженными или нет.

ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.