Новый ГОСТ на электросамокаты вступит в силу в России с 1 октября 2027

Росстандарт обновит требования к электросамокатам с осени 2027 года Новый ГОСТ на электросамокаты вступит в силу в России с 1 октября 2027

Москва20 авг Вести.В России разработали новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе электросамокаты и гироскутеры, - он начнет действовать 1 октября следующего года. Об этом говорится в документе Росстандарта, с которым ознакомилось РИА Новости.

Стандарт введет новые требования безопасности, методы испытаний, а также правила маркировки и оформления сопроводительной документации для таких транспортных средств. По задумке, это должно сделать данный вид транспорта безопаснее и снизить вероятность причинения ущерба.

Сейчас в России для СИМ применяется стандарт 2022 года. Он устанавливает требования к безопасности, классификацию подобного транспорта, ограничения по скорости и ряд других параметров.

Как ранее сообщали РИА Новости в Росстандарте, 5 августа текущего года был утвержден первый межгосударственный стандарт на электрические СИМ, подготовленный на базе действующего российского ГОСТа. Кроме того, в 2027-2028 годах ожидается вступление в силу единых требований к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности.

Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы на рис и сдобные булочки.