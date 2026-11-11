Москва11 ноя Вести.Любителям вейпов не стоит обманываться их вкусным ароматом, заявил ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Ранее в среду, 11 ноября, Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, предусматривающий раскрытие информации об ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции.

Как подчеркнул Башанкаев, в России методично и постоянно ведется борьба с табакокурением, вейпами и никотиновыми аэрозолями. По его словам, раскрытие состава ароматных "парилок" позволит гражданам больше понимать, какую опасность они несут.

Люди идут и дышат этими "парилками". Например, пахнет вкусно манго, вишней или чем-то еще. Но мы же понимаем, что это не манго, там этилбурат, лактоны какие-нибудь. А если посмотреть, то при нагреве пропиленогликоля, глицерина, которые в основном в вейпах, можно получить формальдигид, ацетальдегид. Это все страшно канцерогенные вещи заявил парламентарий

Башанкаев убежден, что говорить о вреде вейпов необходимо, особенно проводить профилактику среди молодежи.

Взрослый человек, наверное, понимает, что там не манго в вейпе, а страшная химия, и, наверное, может даже бросить курить. А дети на эти ароматные штучки легко западают. И тут должна быть работа родителей, учителей, которые могут рассказать детям о вреде. Это наша с вами большая-большая задача. Медицина неустанно говорит, что любое табакокурение, никотинокурение, вейпы, нагревательные системы — это не полезно, это канцерогены. Это реально большая проблема заметил он

Ранее врач Василий Шуров заявил, что к вейпам и сигаретам в целом должна быть нулевая толерантность.