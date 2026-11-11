Москва11 ноя Вести.К вейпам и сигаретам в целом должна быть нулевая толерантность, заявил ИС "Вести" врач нарколог-психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

В среду, 11 ноября, Госдума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

Шуров отмечает, что в отношении "парилок" следует ввести жесткий запрет.

Молодежь - это наша ответственность. Например, в Таджикистане эту дрянь просто запретили - производить, возить, продавать. Одним днем запретили, не отдавая это решение регионам. Все, раз - и нет. Все остальное нелегально. Мы же вначале это все пустили, а сейчас героически ломаем голову: здесь запретим, здесь подумаем, там не будем запрещать. Вместо того чтобы одним днем запретить это барахло заявил он

Врач подчеркнул, что зависимые от курения люди зачастую продолжают придерживаться этой пагубной привычки, поскольку опасаются абстинентного синдрома. По мнению специалиста, достаточно нескольких месяцев, чтобы побороть эту зависимость.

Люди боятся абстиненции, которую они сами себе вызвали курением. Но, когда они выздоровеют, то переключатся на полезные источники дофамина. У всех зависимых есть такая мысль, что все опасное - про других, а я особенный и со мной ничего не случится. На само деле надо перетерпеть абстиненцию, два-три месяца серьезно с собой поработать, пока ты бросаешь курение. Поэтому к этому необходима нулевая толерантность, а также следует приложить максимум усилий, чтобы это все ликвидировать. Как втянули, так и будьте любезны, давайте уберем. Нечего обогащать табачные компании, тем более они все давно не на Россию работают отметил он

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России за последний год на 30% увеличилось число пациентов с заболеваниями органов дыхания. Чаще всего такие проблемы выявляют у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет.