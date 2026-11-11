Москва11 ноя Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий раскрытие информации о составе табачной и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, способных усиливать никотиновую зависимость или оказывать токсичное воздействие на организм.

Документ, внесенный правительством, предусматривает поправки в закон "О коммерческой тайне". Сейчас сведения о составе такой продукции, в том числе передаваемые производителями уполномоченным государственным органам, могут относиться к коммерческой тайне. Из-за этого часть информации остается недоступной для широкой общественности.

Законопроект предлагает исключить из режима коммерческой тайны данные о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, обладают токсическими, канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами. Это также касается веществ, приобретающих такие характеристики при нагревании или тлении.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что запрет на продажу вейпов в настоящий момент введен в 17 российских регионах.