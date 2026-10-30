Москва30 октВести.Минздрав России предложил с 1 сентября 2027 года расширить перечень документов для подтверждения возраста при покупке табачной продукции, передает ТАСС со ссылкой на проект ведомства.
Утвердить прилагаемый перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ) и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную продукциюговорится в документе
В настоящее время в списке 12 документов, их предлагается увеличить до 14. К примеру, добавить временное удостоверение личности гражданина РФ и временное удостоверение личности лица без гражданства в России.