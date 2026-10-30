В новый список Минздрава РФ для покупки сигарет могут войти еще два документа

Минздрав предложил расширить список документов для покупки сигарет в России В новый список Минздрава РФ для покупки сигарет могут войти еще два документа

Москва30 окт Вести.Минздрав России предложил с 1 сентября 2027 года расширить перечень документов для подтверждения возраста при покупке табачной продукции, передает ТАСС со ссылкой на проект ведомства.

Утвердить прилагаемый перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ) и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию говорится в документе

В настоящее время в списке 12 документов, их предлагается увеличить до 14. К примеру, добавить временное удостоверение личности гражданина РФ и временное удостоверение личности лица без гражданства в России.