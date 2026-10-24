Каждый третий турецкий подросток в возрасте 13–17 лет курит сигареты

Каждый третий подросток в возрасте 13-17 лет в Турции курит сигареты Каждый третий турецкий подросток в возрасте 13–17 лет курит сигареты

Москва24 окт Вести.Почти 30% подростков в возрасте от 13 до 17 лет в Турции курят сигареты, заявил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в парламенте Турции.

Власти Турции намерены обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при покупке сигарет. Соответствующий законопроект внесут в парламент в ближайшие недели, отметил министр​​​.

Из 7,5 млн детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет 2,5 млн курят. Иными словами, в Турции курят 30% представителей этой возрастной группы. Средний возраст начала курения в стране составляет 17 лет. Мы столкнулись с драматической проблемой подчеркнул Мемишоглу

В 2025 году в Турции продали 8,5 млрд пачек сигарет, а годовые расходы населения на покупку сигарет достигли $15 млрд, уточнил министр.

Министр назвал пять основных проблем в области здравоохранения: ожирение, употребление табака и другие вредные привычки, наркотическая зависимость, поведенческая зависимость и снижение рождаемости.