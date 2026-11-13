В ЕС предложили запретить продажу сигарет с фильтром из-за окурков на улицах Politico: в Европе предложили отказаться от сигаретных фильтров из-за окурков

Москва13 ноя Вести.Власти Брюсселя, Мюнхена, Дублина и Генуи выступили с инициативой полностью запретить реализацию сигарет с фильтром на территории Евросоюза, сообщает Politico.

Причиной такого предложения стало критическое загрязнение городских улиц выброшенными окурками говорится в материале

По данным издания, городские администрации намерены добиваться введения этого запрета в рамках предстоящего пересмотра общеевропейского законодательства.

Муниципалитеты стали частью движения No (Plastic) Filter, получившего поддержку властей Нидерландов и природоохранных объединений. Сторонники этой кампании убеждены, что нынешние нормы, требующие от производителей табака оплачивать расходы на уборку территорий, не справляются с проблемой замусоривания.

Особенно остро вопрос стоит в Брюсселе, где окурки составляют около 30% уличного мусора.

Критики использования фильтров также обращают внимание на то, что они не снижают вред для здоровья курильщиков. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения выступает за их запрет или поэтапное выведение из оборота.

Согласно расчетам экспертов, пластиковый мусор от табачных изделий ежегодно обходится миру в 26 миллиардов долларов - эта сумма складывается из затрат на расчистку территорий и урона, наносимого морской среде.

Сообщается, что участники кампании планируют добиться ограничений путем обновления двух директив Евросоюза. Первый документ устанавливает правила обращения табачной продукции и в перспективе позволяет ввести полный запрет на фильтры. Второй регулирует использование одноразового пластика и дает возможность ограничить материалы, применяемые при их выпуске.

В то же время производители табака возражают против подобных мер. В компании British American Tobacco заявляют, что наличие фильтра уменьшает поступление ряда токсичных веществ и позволяет продукции соответствовать текущим стандартам ЕС. Тем не менее там же отмечают, что абсолютно безвредных сигарет не бывает.

Ранее курильщиков предупредили о развитии болезни EVALI.