Москва12 октВести.Принято решение о запрете на продажу электронных сигарет в Мурманской области, сообщил в MAX губернатор Андрей Чибис.
Глава региона уточнил, что это необходимо для защиты детей, многим из которых вейп кажется безобидным увлечением.
Губернатор подчеркнул, что на самом деле за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы, а зависимость от электронных сигарет формируется очень быстро, что сказывается на сердце, сосудах и легких.
Также "электронки не прибавляют здоровья" и взрослым.
Федеральный закон дал регионам право запретить продажу электронных сигарет с 1 марта 2027 годаговорится в заявлении
Андрей Чибис выразил уверенность в том, что областная дума после рассмотрения поддержит подготовленный законопроект.