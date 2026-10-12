Чибис: решено запретить продажу электронных сигарет в Мурманской области В Мурманской области запретят продажу электронных сигарет

Москва12 окт Вести.Принято решение о запрете на продажу электронных сигарет в Мурманской области, сообщил в MAX губернатор Андрей Чибис.

Глава региона уточнил, что это необходимо для защиты детей, многим из которых вейп кажется безобидным увлечением.

Губернатор подчеркнул, что на самом деле за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы, а зависимость от электронных сигарет формируется очень быстро, что сказывается на сердце, сосудах и легких.

Также "электронки не прибавляют здоровья" и взрослым.

Федеральный закон дал регионам право запретить продажу электронных сигарет с 1 марта 2027 года говорится в заявлении

Андрей Чибис выразил уверенность в том, что областная дума после рассмотрения поддержит подготовленный законопроект.