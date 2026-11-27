Тюменская область запретит продажу вейпов и жидкостей к ним с марта 2027 года

В Тюменской области с 1 марта 2027 года запретят продавать вейпы Тюменская область запретит продажу вейпов и жидкостей к ним с марта 2027 года

Москва27 ноя Вести.Депутаты Тюменской областной думы единогласно проголосовали за запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в мессенджере MAX.

В Тюменской области запретят продажу вейпов и жидкостей для них. Сегодня депутаты областной думы единогласно поддержали этот закон написал Александр Моор

По словам главы региона, эта мера – ответ на обращение родителей, так как электронные системы для парения все чаще оказываются в руках школьников.

Моор признался, что разделяет тревогу за детей, ведь случаев, когда вейпы вредят здоровью подростков, становится все больше.

С 1 марта 2027 года вейпы исчезнут из продажи в магазинах Тюменской области.