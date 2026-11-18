Губернатор Евраев предложил запретить вейпы в Ярославской области Губернатор Евраев внес в Ярославскую областную думу проект о запрете вейпов

Москва18 ноя Вести.Запретить продажу вейпов на территории Ярославской области предложил губернатор региона Михаил Евраев. Об этом он сообщил в мессенджере МАХ.

Внес в Ярославскую областную думу проект закона о полном запрете продажи вейпов на территории региона. Ограничение может вступить в силу с марта следующего года сроком на пять лет. Под запрет попадают электронные системы доставки никотина, то есть любые вейпы, одноразовые электронные сигареты, устройства с картриджами, а также жидкости для них написал глава области

В случае, если депутаты поддержат законопроект, ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и продлятся пять лет.