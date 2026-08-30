FT: в ЕС готовы ограничить аренду жилья через такие платформы, как Airbnb

В ЕС могут законодательно ограничить краткосрочную аренду по типу Airbnb FT: в ЕС готовы ограничить аренду жилья через такие платформы, как Airbnb

Москва30 авг Вести.Еврокомиссия занимается подготовкой законодательного акта, позволяющего городам и регионам вводить ограничения на использование квартир, арендованных через систему Airbnb. Данная мера призвана снизить нагрузку на рынок жилья, от негативных последствий которого страдают местные жители, сообщает Financial Times.

Согласно данным Объединенного исследовательского центра (JRC), в популярных туристических центрах краткосрочная аренда может достигать 20% всего жилого фонда, что вызывает баталии между местными властями и туроператорами.

Местные администрации бью тревогу. Они утверждают, что поток туристов вытесняет коренное население. Это особенно характерно для итальянского Сорренто, хорватского Дубровника и Канарских островов.

Негативные последствия краткосрочной аренды заставили ввести систему лицензирования для отелей и лимиты на некоторых туристических направлениях, чтобы ограничить поток гостей.

Власти, которым не хватает ресурсов для обеспечения безопасности амбициозных схем, сдерживают себя. Они принимают правила, не соответствующие закону, просто из страха перед оспариванием отмечает французский юрист Лорен Дерхи

Со своей стороны, представители индустрии туризма выступают с критикой возможных законодательных нововведений. В Airbnb заявляют, что жесткие ограничения нанесут серьезный экономический ущерб городам.

Ранее Еврокомиссия указала правительствам стран ЕС на риск бюджетного кризиса из-за чрезмерных расходов на поддержку экономики в условиях высоких цен на энергоносители. Во многих странах ЕС уже вводятся или обсуждаются меры для сдерживания роста цен на топливо.