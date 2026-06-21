В ирландском городе Корк решили избавиться от украинских беженцев Власти ирландского города решили выселить украинских беженцев из гостиницы

Москва21 июн Вести.Власти города Корк, что на юго-западе Ирландии, решили выселить из местной гостиницы украинских беженцев, сообщает издание Irish Mirror.

Журналисты поясняют, что украинцы вселились в гостиницу Trabolgan Holiday Center еще в 2022 году. Сейчас им предписано уехать в ближайшие недели. Впрочем, за беженцев вступился депутат Лиам Куэйд, которому уже начали поступать угрозы от местных жителей. В частности, его называют предателем.

Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей утверждает Куэйд

Ранее стало известно, что Ирландия не исключает депортацию 16 тысяч украинских беженцев. В первую очередь хотят высылать мужчин призывного возраста. Кроме того, ирландские власти предлагают за добровольный возврат на Украину компенсацию в 2,5 тысячи евро за человека или 10 тысяч – за семью.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах пересмотреть правила въезда украинцев на территорию ЕС. Предполагается, что цель нововведений – затруднить процесс получения визы мужчинам призывного возраста.