Москва26 июн Вести.В аэропортах Рима может начаться настоящая транспортная катастрофа из-за новой биометрической системы контроля въезда и выезда на границе Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе, его слова приводит Financial Times.

Речь идет о двух главных международных аэропортах столицы Италии – Фьюмичино и Чампино. По словам Тронконе, воздушным гаваням, вероятно, придется отказаться от обязательной регистрации части пассажиров в системе во избежание транспортного коллапса. Уровень обеспокоенности по десятибалльной шкале он оценил на "восемь или девять".

Единственный выход – открыть клапан. Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров сказал глава компании

Издание также ссылается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Они гласят, что в наиболее загруженных аэропортах Европы время ожидания в очередях этим летом может достигать шести часов. Из-за этого могут быть сильные изменения в расписании рейсов, причем не только в ЕС, но и за его пределами.

Биометрическая система Entry/Exit System (EES, система въезда и выезда – прим. ред.) начала работать в середине апреля 2026 года. Она предусматривает сбор отпечатков пальцев и фотографирование граждан стран, не входящих в ЕС, при первом въезде в Шенгенскую зону. Несмотря на множество технических сбоев, которые произошли за это время, в Еврокомиссии заявляют, что EES "работает хорошо", а формирование длинных очередей связывают с нехваткой персонала.