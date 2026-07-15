Итальянский визовый центр будет требовать биометрию при каждом обращении АТОР: Almaviva вводит обязательную сдачу биометрии для жителей регионов РФ

Москва15 июл Вести.Итальянский визовый центр Almaviva будет требовать сдачу биометрических данных при каждом посещении. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров в своем Telegram-канале.

Уточняется, что нововведение вступит в силу с 20 июля, оно коснется жителей российских регионов. Цель сбора биометрии – борьба с подачей документов не по месту жительства, а в удобном заявителю городе.

Новшество в центрах Almaviva касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Однако официальных подтверждений этого на сайте Almaviva на данный момент нет. Туроператоры не получали уведомлений ни от консульства, ни от самого визового оператора говорится в сообщении АТОР

Также в ассоциации добавили, что итальянские визовые центры есть в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Сейчас в визовых центрах Almaviva фиксируется увеличение сроков рассмотрения документов – оно может превышать 60 дней, предупредили в АТОР.

Ранее обязательную сдачу биометрии ввела Испания. Аналогично поступает и Греция.