FT: введение новой электронной системы погранконтроля в ЕС отложат до 2027 года

В ЕС отложат введение новой электронной системы погранконтроля до 2027 года FT: введение новой электронной системы погранконтроля в ЕС отложат до 2027 года

Москва7 июл Вести.Власти Евросоюза отложат до 2027 года введение новой электронной системы пограничного контроля из-за частых сбоев и "хаоса на границе", пишет британская газета Financial Times.

Электронная система саморегистрации (ETIAS) плохо показала себя в работе из-за частых неполадок и медленного внедрения второго элемента пограничного контроля - системы въезда и выезда, все это привело к очередям в ряде аэропортов и наземных КПП, отмечает газета.

Руководство агентства EU-Lisa, ответственного за введение системы, в сентябре обсудит вопрос о новых сроках.

Изначально планировалось, что запуск погранконтроля на границах ЕС состоится во второй половине 2026 года, пользоваться ею будут граждане не входящих в ЕС стран, которым не нужна виза для посещения сообщества.

Система контроля въезда является частью процесса обновления механизмов визового и пограничного контроля в ЕС. Регистрация в ней будет обязательной и платной.

В мае в Ассоциации туроператоров России сообщали, что у россиян могут возникнуть проблемы с визами из-за новой системы въезда в страны Шенгенской зоны, которая собирает биометрические данные всех иностранцев.