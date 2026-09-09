Москва9 сенВести.В Европейском союзе назревает конфликт по поводу будущего атомной энергетики. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
По информации журналистов, ЕК планирует сохранить и увеличить после 2030 года отдельные цели по развитию возобновляемых источников энергии, несмотря на требования "проатомной коалиции" поставить атомную энергетику наравне с солнечной и ветровой.
Отмечается, что ЕК придерживается мнения, что и после 2030 года нужна самостоятельная законодательная система для "продвижения и интеграции возобновляемых источников энергии". Таким образом, пишет портал, Брюссель отвергает требование "проатомной коалиции" отказаться от преимущественного подхода к солнечной и ветровой энергетике.
Проатомные страны будут довольны, если атомная энергетика будет признана, и недовольны, если этого не произойдетсказал неназванный европейский дипломат
К настоящему моменту, напомнил портал, в возглавляемую Францией коалицию сторонников атомной энергетики входят 14 стран ЕС.