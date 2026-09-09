В ЕС назревает конфликт по поводу будущего атомной энергетики Euractiv: в ЕС может произойти конфликт из-за будущего атомной энергетики

Москва9 сен Вести.В Европейском союзе назревает конфликт по поводу будущего атомной энергетики. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

По информации журналистов, ЕК планирует сохранить и увеличить после 2030 года отдельные цели по развитию возобновляемых источников энергии, несмотря на требования "проатомной коалиции" поставить атомную энергетику наравне с солнечной и ветровой.

Отмечается, что ЕК придерживается мнения, что и после 2030 года нужна самостоятельная законодательная система для "продвижения и интеграции возобновляемых источников энергии". Таким образом, пишет портал, Брюссель отвергает требование "проатомной коалиции" отказаться от преимущественного подхода к солнечной и ветровой энергетике.

Проатомные страны будут довольны, если атомная энергетика будет признана, и недовольны, если этого не произойдет сказал неназванный европейский дипломат

К настоящему моменту, напомнил портал, в возглавляемую Францией коалицию сторонников атомной энергетики входят 14 стран ЕС.