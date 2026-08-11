Москва11 авг Вести.Европейский союз (ЕС) старается разобщить государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал "Известиям".

Он также отметил, что в ЕАЭС в будущем может добавиться несколько стран-наблюдателей. Представитель МИД уточнил, что "наблюдательство не возлагает обязательств что-то делать ни на одну, ни на другую сторону".

Евросоюз действительно сам по себе на всяких площадках предпринимает усилия для того, чтобы разобщить нас, отдалить друг от друга - это факт. Евроэмиссары наведываются в отдельные страны, на групповые сходки для того, чтобы прорекламировать и пообещать то, что вряд ли когда-то будет выполнено с их стороны сказал Панкин

Ранее стало известно, что 6 октября вступает в силу соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами. Внедрение ЗСТ позволит нарастить товарооборот и запустить совместные инвестиционные проекты между странами - членами ЕАЭС и ОАЭ.