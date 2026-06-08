В ЕАЭС рассматривают возможность свободной торговли с Тунисом и Пакистаном

Минпромтор: ЕАЭС обсуждает перспективы свободной торговли с Тунисом и Пакистаном В ЕАЭС рассматривают возможность свободной торговли с Тунисом и Пакистаном

Москва8 июн Вести.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изучает возможность заключения соглашений о зоне свободной торговли с Тунисом и Пакистаном. Об этом агентству ТАСС заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он также отметил, что ЕАЭС видит интерес и в странах Африки, однако на данный момент определяется пул перспективных направлений.

Буквально недавно обсуждалась возможность начала переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговле с Тунисом. Также мы прорабатываем Пакистан заявил Чекушов

Между тем, российская сторона попросила Армению как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что Армения продолжит работу в рамках ЕАЭС, пока это возможно.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что четырехстороннее заявление глав стран ЕАЭС предполагает, что все нюансы, связанные с пребыванием Армении в союзе, будут проработаны до декабря текущего года.