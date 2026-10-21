Москва21 окт Вести.Болезнь EVALI – специфическое смертельное поражение легких – может развиться при курении электронных сигарет. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Основной симптом – это одышка, когда молодой человек вдруг понимает, что не может добежать до автобуса и задыхается... Если брать действительно серьезные симптомы поражения легких, то это кровохарканье. Для вейперов самое опасное – EVALI. Это заболевание, которое может развиться только при употреблении электронных сигарет и привести к летальному исходу сказал эксперт

Овечкин добавил, что специфика этой болезни состоит в том, что она возникает очень быстро и протекает в острой форме. По словам врача, при EVALI в тяжелой форме требуются экстренная медицинская помощь, применение глюкокортикоидов, а также кислородотерапия вплоть до искусственной вентиляции легких.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо провести в конце марта – начале апреля слушания о запрете продажи вейпов.