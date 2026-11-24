Москва24 ноя Вести.Поражение легких парами вейпов может вызывать липоидную (жировую) пневмонию. Об этом ИС "Вести" заявил профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

Оказывается атипичное воздействие. Что же содержится в вейпах? Это пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель. При нагревании эти вещества могут сжигать всю микрофлору. Попадая в легкие, они не выводятся. Пропиленгликоль по сути - это пластмасса, а глицерин - это жир. Они остаются в легких, и образуется такое поражение, которое называется липоидная пневмония рассказал он

Ранее сообщалось, что регионы РФ получили право вводить полный запрет на продажу "электронок". С марта следующего года запретят торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Кроме того, от продавцов будет требоваться раскрыть опасные ингредиенты в составе курительных смесей.

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