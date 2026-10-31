После 17 лет курения вейпов в Приморье умер 33-летний мужчина

Житель Приморья скончался после 17 лет курения электронных сигарет После 17 лет курения вейпов в Приморье умер 33-летний мужчина

Москва31 окт Вести.Житель Приморья скончался после 17 лет курения вейпов, пишет SHOT.

По сведениям издания, 33-летнего мужчину, обратившегося к врачам с жалобами на одышку и резкое ухудшение самочувствия, госпитализировали с двусторонней пневмонией, но обследование выявило также диссеминированный туберкулез и фиброз. Оказалось, что здоровая ткань легких заменилась рубцами.

Мужчина умер после 17 лет курения вейпов: к 33 годам его легкие уничтожили пневмония, туберкулез и необратимый фиброз говорится в публикации

Пациент признался, что курил 17 лет и чаще всего – электронные сигареты. Несмотря на лечение, состояние пациента стремительно ухудшалось. Его перевели в реанимацию с тяжелой дыхательной недостаточностью, но спасти не смогли.

Вейпы подрывают иммунитет легких, а риск туберкулеза у активных парильщиков выше в 4–5 раз, отмечают медики.

Отмечается также, что за год число случаев тотального поражения легких из-за электронных сигарет выросло на 30 процентов.