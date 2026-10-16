Володин: нужно провести слушание с участием регионов о запрете вейпов

Володин предложил провести в 2027 году слушание с регионами о запрете вейпов Володин: нужно провести слушание с участием регионов о запрете вейпов

Москва16 окт Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проведения в конце марта – начале апреля слушания о запрете продажи вейпов с участием регионов.

По его словам, в ходе слушания стороны обсудят, какие регионы воспользовались советом, какие – нет и почему.

Давайте на конец марта или на начало апреля проведем с вами слушание с подключением регионов сказал Володин в ходе заседания

Он назвал тему запрета продажи вейпов ключевой в вопросе защиты здоровья детей, который должен стоять в приоритетной повестке законодателей регионов.

14 октября сообщалось, что врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова подписала закон, запрещающий розничную продажу вейпов.