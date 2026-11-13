Евродепутат: санкции против РФ – это проявление политической слепоты Евросоюза Евродепутат Угрик: санкции против России ослабляют промышленность Европы

Москва13 ноя Вести.Антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом (ЕС), бьют по самой Европе и крайне негативно сказываются на конкурентоспособности европейской промышленности. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик.

По его словам, санкции – это прямой результат "политической слепоты ЕС".

Санкционная политика является воплощением политической слепоты, поскольку из озвученных целей она не достигает практически ничего, но при этом ликвидирует конкурентоспособность европейской промышленности и из-за дорогих энергоресурсов повышает затраты для всех. И для людей, и для фирм заявил Угрик

Евродепутат добавил, что в Брюсселе спорят о ценах на российские нефть и газ, но при этом игнорируют тот факт, что именно действия ЕС становятся причиной роста стоимости энергоресурсов для жителей европейских стран.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новые санкции против РФ в банковской и энергетической сферах.