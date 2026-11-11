Евродепутат предупредил о негативных последствиях запрета въезда россиянам в ЕС Евродепутат Угрик: запрет россиянам въезжать в ЕС ударит по туристическому рынку

Москва11 ноя Вести.Введение запрета на въезд в Евросоюз для россиян навредит репутации Европы, а также негативно отразится на туристическом рынке. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик.

Депутат отметил, что с юридической и процедурной точки зрения всеобщий запрет реализовать сложно, так как выдача виз изначально находится в компетенции отдельных государств и международных соглашений.

Он также подчеркнул, что инициативы введения такого запрета являются примером применения коллективной вины.

[Это] главным образом вредит репутации Европы. Запрет туристических и краткосрочных виз наносит ущерб таким сферам, как туризм, торговля и сфера услуг, которые теряют доходы сказал политик в беседе с РИА Новости

Ранее сообщалось, что в начале 2027 года Еврокомиссия может представить свои предложения о новых адресных визовых ограничениях для граждан России. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что, решив ужесточить визовый режим, европейцы накажут в первую очередь самих себя.