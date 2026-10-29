Грушко: ужесточением визового режима с РФ европейцы накажут самих себя

В МИД предупредили о последствиях ужесточения Европой визового режима с РФ Грушко: ужесточением визового режима с РФ европейцы накажут самих себя

Москва29 окт Вести.Решив ужесточит визовый режим с Россией, европейцы накажут в первую очередь самих себя. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ожидается, что в начале 2027 года Еврокомиссия представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях.

Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации - кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя сказал дипломат РИА Новости

Ранее Грушко заявлял, что Россия не намерена запрещать выдачу виз европейцам даже, если Евросоюз ужесточит визовый режим для россиян. Он добавил, что могут быть отдельные ограничения, но полного визового запрета не будет.