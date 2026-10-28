Грушко: РФ сохранит въезд для европейцев даже при ужесточении визового режима ЕС

МИД раскрыл ответ России при ужесточении Евросоюзом визового режима Грушко: РФ сохранит въезд для европейцев даже при ужесточении визового режима ЕС

Москва28 окт Вести.Россия не намерена запрещать выдачу виз европейцам даже в случае, если Евросоюз ужесточит визовый режим для российских граждан.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва может ввести отдельные ограничения, однако полного визового запрета не будет.

Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались пояснил замглавы внешнеполитического ведомства

Дипломат отметил, что принцип зеркальности не отражает суть российской политики.

Потому что если они делают глупости, то мы глупости повторять не будем добавил Грушко

Еврокомиссия представит предложения по поводу новых адресных визовых ограничений в начале 2027 года, узнало издание Politico.

25 октября глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин призвал страны ЕС прекратить выдачу россиянам туристических виз.