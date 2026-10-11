ЕК хочет ужесточить выдачу виз россиянам с 2027 года, пишут СМИ Politico: ЕК готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз россиянам

Москва11 окт Вести.Европейская комиссия в настоящий момент разрабатывает план по ужесточению выдачи шенгенских виз российским гражданам с января 2027 года. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, европейские чиновники связывают соответствующие меры с "гибридными угрозами", якобы исходящими со стороны России.

Еврокомиссия намерена предложить ужесточить визовые правила для сотен тысяч российских граждан, посещающих ЕС как туристы говорится в публикации

Издание утверждает, что визовые ограничения в отношении россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония.

Ранее португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру заявил, что аккаунты стран Европейского союза в социальных сетях начинают постепенно продвигать идею о нежелательности въезда туристов из России в государства сообщества.