Юрист: в ЕС готовятся к введению запрета россиянам въезда в страны сообщества В Европе началась кампания против российских туристов

Москва10 окт Вести.Аккаунты стран Евросоюза в соцсетях начинают постепенно продвигать идею о нежелательности въезда туристов из России в государства сообщества. Об этом рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Задача этой кампании состоит в том, чтобы убедить население ЕС в необходимости введения запрета на выдачу виз россиянам, предположил юрист в беседе с РИА Новости. По его мнению, запрет может воплотить в жизнь в среднесрочной перспективе.

До политических решений еще не дошло. Я считаю, что ограничения возможны в среднесрочной перспективе, если дискуссия продолжится в публичном поле сказал Геррейру

Ранее сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что ЕС ухудшит отношения с Москвой, если ограничит выдачу виз россиянам.