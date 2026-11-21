Политолог Перенджиев: ЕС может ввести полный запрет на въезд россиян

Эксперт допустил полный запрет на въезд россиян в ЕС Политолог Перенджиев: ЕС может ввести полный запрет на въезд россиян

Москва21 ноя Вести.Европейский союз может принять решение о полном запрете россиянам посещать страны объединения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По предположению эксперта, пролоббировать эту инициативу может председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тенденция ЕС идет к тому, что, возможно, скоро страны Евросоюза введут полный запрет на въезд для россиян, даже для туристов сказал Перенджиев

При этом политолог не исключил, что некоторые страны ЕС сделают исключение для россиян в вопросе въезда на свои территории.

Ранее агентство Reuters писало, что Дания призвала страны ЕС ужесточить ограничительные меры против России. В частности, по информации журналистов, Копенгаген предложил запретить выдачу туристических виз россиянам в Шенгенскую зону.