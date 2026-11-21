Москва21 ноя Вести.Дания направила правительствам стран Евросоюза сообщение с призывом ужесточить ограничивающие меры против России, в частности запретить выдачу туристических виз гражданам РФ в Шенгенскую зону. Об этом пишет Reuters.

Агентство ссылается на двух анонимных евродипломатов, которые подтвердили содержание сообщения от Копенгагена.

Блок должен ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в Шенгенскую зону, включая приостановку выдачи туристических виз российским гражданам и общешенгенскую политику непризнания российских небиометрических паспортов говорится в тексте

Ранее Дания выслала из страны российского военного атташе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подготовит соответствующий ответ.