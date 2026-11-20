Москва20 ноя Вести.Власти Дании высылают российского военного атташе. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что атташе должен покинуть государство в течение семи дней.

Мы только что провели встречу с послом России в министерстве иностранных дел и сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании сказал он

Ранее также сообщалось, что Великобритания после высылки военного атташе России в 2024 году продолжала передавать информацию через посольство.