Москва23 октВести.Дания положительно отреагировала на принудительные задержания в Балтийском море судов с российскими грузами, королевство может провести аналогичные операции заявили газете "Известия" в посольстве России в Копенгагене.
Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операцийотметили в диппредставительстве
Собеседник газеты предупредил, что обстановка на Балтике такова, что "любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями".
Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявили, что существующие механизмы по предотвращению опасных инцидентов между Москвой и Осло не работают, поскольку НАТО идет по пути эскалации в Арктике.