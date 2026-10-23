Дания рассматривает возможность задержания судов с грузами из РФ в водах Балтики Посольство РФ: Дания готова задерживать на Балтике суда с российскими грузами

Москва23 окт Вести.Дания положительно отреагировала на принудительные задержания в Балтийском море судов с российскими грузами, королевство может провести аналогичные операции заявили газете "Известия" в посольстве России в Копенгагене.

Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операций отметили в диппредставительстве

Собеседник газеты предупредил, что обстановка на Балтике такова, что "любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями".

Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявили, что существующие механизмы по предотвращению опасных инцидентов между Москвой и Осло не работают, поскольку НАТО идет по пути эскалации в Арктике.