МИД: задержания странами ЕС судов в Балтийском море – это враждебные действия

МИД: задержания странами ЕС судов являются враждебными действиями МИД: задержания странами ЕС судов в Балтийском море – это враждебные действия

Москва25 окт Вести.Задержания странами Европейского союза (ЕС) судов в Балтийском море расцениваются российской стороной как враждебные провокационные действия, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

Естественно, мы расцениваем подобные выходки как враждебные и провокационные приводит РИА Новости слова Масленникова

Некоторые страны ЕС принимают меры по созданию препятствий для международного судоходства.

Чего только стоит изобретение западниками понятия "теневой" флот, якобы по определению несущего угрозы для окружающей среды и безопасности судоходства подчеркнул Масленников

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что страны Европы ведут самоубийственную политику, в том числе в регионе Балтийского моря.

Этот регион всегда был наиболее спокойным в военном отношении: там не возникали территориальные споры и замороженные конфликты, отметил Грушко.

Между тем Дания изучает возможность задержания судов с грузами из России в балтийских водах. Масленников заявил по этому поводу, что Москва может ассиметрично ответить на такую меру.