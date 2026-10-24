В МИД РФ указали на самоубийственную политику Европы на Балтике Грушко: Европа ведет самоубийственную политику на Балтийском море

Москва24 окт Вести.Страны Европы ведут самоубийственную политику, в том числе в регионе Балтийского моря. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

В интервью РИА Новости дипломат пояснил, что регион Балтийского моря всегда был наиболее спокойным в военном отношении: там не возникало территориальных споров и замороженных конфликтов.

Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам сказал Грушко

Он напомнил, что одной из трудных тем на Балтике были границы.

Очень сложная география – эксклав Калининградский, три маленькие прибалтийские страны, такой выступ в направлении территории Российской Федерации – с военной точки зрения очень уязвимы добавил дипломат

Ранее стало известно, что Дания изучает возможность задерживать суда с грузами из России в балтийских водах. Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников заявил, что Москва может ассиметрично ответить на такую меру со стороны западных стран.