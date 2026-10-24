Москва24 октВести.Россия может ассиметрично ответить на задержание западными странами судов в Балтийском море.
Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.
Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характерподчеркнул дипломат
Масленников не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.
Ранее стало известно, что Дания положительно реагирует на принудительное задержание в Балтийском море судов с российским грузом. Королевство выразило намерения провести аналогичные операции.