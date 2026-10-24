РИА Новости: Россия может ассиметрично ответить на задержание российских судов

В МИД РФ заявили о контрмерах в ответ на задержание российских судов на Балтике РИА Новости: Россия может ассиметрично ответить на задержание российских судов

Москва24 окт Вести.Россия может ассиметрично ответить на задержание западными странами судов в Балтийском море.

Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер подчеркнул дипломат

Масленников не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

Ранее стало известно, что Дания положительно реагирует на принудительное задержание в Балтийском море судов с российским грузом. Королевство выразило намерения провести аналогичные операции.